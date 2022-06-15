Феттель з'явився в футболці з написами «друзі» і «світ» російською мовою
Феттель: «Питання політики важливіше нас, вони важливіше спорту»
Чотириразовий чемпіон світу - про важливість прийняття активної участі в політичному житті
Пілот команди Aston Martin Себастьян Феттель поділився думками про важливість прийняття активної участі в політичному житті.
Німця цитує Sky Sport Germany:
«Такі питання важливіше нас, вони важливіше спорту. Ми повинні продовжувати залучати до них увагу і показувати, що є багато речей, які ми можемо поліпшити. Я думаю, що є чимало людей, які поки не розуміють всієї важливості цієї теми. Тому абсолютно правильно продовжувати привертати увагу до цього. Я не повинен терпіти те, що неправильно, і я не буду цього робити».
Себастьян Феттель на Гран-Прі Азербайджану фінішував шостим.
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