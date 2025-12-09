Формула-1 публічно підтримала Ферстаппена після втрати чемпіонського титулу
В організації оцінили камбек нідерландця в Абу-Дабі
близько 2 годин тому
Макс Ферстаппен
Формула-1 на офіційних сторінках звернулася за словами підтримки до пілота Red Bull Макса Ферстаппена після поразки в заліку пілотів.
«Тримай голову високо, Макс! Вражаючий пілотаж в Абу-Дабі та суперкамбек».
28-річний нідерландець у сезоні-2025 взяв 8 поулів і 8 перемог, але фінішував другим у чемпіонаті — 421 очко проти 423 у нового чемпіона Ландо Норріса (McLaren).
Ферстаппен програв титул всього на 2 очки, що є найменшою різницею в історії Формули-1.
Нагадаємо, Ферстаппен не розчарований втраченому титулу попри перемогу на Гран-Прі Абу-Дабі.
