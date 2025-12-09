Олег Гончар

Формула-1 на офіційних сторінках звернулася за словами підтримки до пілота Red Bull Макса Ферстаппена після поразки в заліку пілотів.

«Тримай голову високо, Макс! Вражаючий пілотаж в Абу-Дабі та суперкамбек». Формула-1

28-річний нідерландець у сезоні-2025 взяв 8 поулів і 8 перемог, але фінішував другим у чемпіонаті — 421 очко проти 423 у нового чемпіона Ландо Норріса (McLaren).

Ферстаппен програв титул всього на 2 очки, що є найменшою різницею в історії Формули-1.

Нагадаємо, Ферстаппен не розчарований втраченому титулу попри перемогу на Гран-Прі Абу-Дабі.