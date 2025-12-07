«Ми можемо цим пишатися». Ферстаппен не розчарований втраченому титулу попри перемогу на Гран-Прі Абу-Дабі
Макс відзначив дії команди у другій частині сезону-2025
13 хвилин тому
Фото: Getty Images
Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен після завершення переможного Гран-Прі Абу-Дабі звернувся до Red Bull. Нідерландця цитує gpblog.com:
Вітаю, хлопці. Те, як ми боролися у другій половині сезону, – ми можемо цим пишатися.
Тож не будьте надто розчаровані. Я точно не розчарований. Я дуже пишаюся всіма, хто не здавався.
Нагадаємо, що вперше у кар’єрі чемпіоном став Ландо Норріс.