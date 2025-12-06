Ферстаппен: «Радий, що ми змогли максимально використати потенціал боліда»
Пілот Red Bull розповів, що допомогло показати перший час у кваліфікації
близько 3 годин тому
Чотириразовий та чинний чемпіон світу, пілот Red Bull Макс Ферстаппен прокоментував свою перемогу в кваліфікації Гран-прі Абу-Дабі, який стане завершальним етапом сезону-2025. Слова наводить Sky Sports.
За словами Ферстаппена, у другому сегменті він працював на зношених шинах, однак навіть за таких умов зміг показати конкурентний темп. У фінальному відрізку, коли температура траси знизилася, команда зробила ставку на більш агресивну атаку — і це спрацювало.
У третьому сегменті стало зрозуміло, що можна їхати значно швидше. Ми додали темпу, і я дуже радий, що завершив кваліфікацію першим. Це максимум, що ми можемо контролювати: показати потенціал машини і використати його на всі сто. Сьогодні нам це вдалося.
