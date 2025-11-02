Олег Гончар

Формула-1 готується до змін і на найближчому засіданні керівництва серії, команди та FIA розглянуть три пропозиції, пише Motorsport.

Головна — два обов’язкові піт-стопи на кожному Гран-прі. Це означає, що стратегії на один стоп чи «безстоп» підуть у минуле.

Друге правило – обов’язкове використання всіх трьох складів гуми (soft, medium, hard) протягом гонки. Третє – обмеження одного комплекту шин до 45% дистанції, щоб уникнути надмірного зносу та ризиків.

Найімовірніше ухвалять саме два піт-стопи: це підвищить видовищність, змусить команди ризикувати та частіше боротися на трасі. Експерти вважають, що правила набудуть чинності вже з сезону 2026-го року.

Нагадаємо, Ferrari не планує давати Льюїсу Хемілтону новий контракт.