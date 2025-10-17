Денис Сєдашов

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) попередила гонщиків і команди про екстремальну спеку під час Гран-прі США Формули-1. Змагання відбудуться з 17 по 19 жовтня в Остіні.

У заяві організації зазначається, що на етапі оголошено режим теплової небезпеки, адже прогнозована температура перевищить 31°C під час спринту або основної гонки.

Після такого попередження команди можуть використовувати спеціальні охолоджувальні жилети для пілотів — рішення, яке з’явилося після інцидентів на Гран-прі Сінгапуру 2023 року, коли кілька гонщиків потребували медичної допомоги через перегрів.

Альтернативою стане додавання 0,5 кг баласту до боліда для компенсації відсутності жилета.

