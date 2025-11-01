Олег Шумейко

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон може завершити виступи за Ferrari у сезоні-2026.

ESPN повідомляє, що «Скудерія» не зацікавлена підписувати новий контракт після завершення поточної угоди. За інформацією джерела з посиланнями на осіб з паддоку, команда пов’язує таке рішення з поточними виступами британського пілота. Проте зазначається, що вердикт наразі не є остаточним.

Нагадаємо, що на Гран-Прі Мексики Хемілтон фінішував восьмим, у той час як товариш по Ferrari Шарль Леклер забрався на подіум.