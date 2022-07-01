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Гемілтон: «Підтримка путіна – поза моїм розумінням. Нам більше не потрібно слухати тих, хто підтримує війну»

Семиразовий чемпіон світу – про висловлювання Берні Екклстоуна
Автоспорт Формула-1
19:59
Гемілтон: «Підтримка путіна – поза моїм розумінням. Нам більше не потрібно слухати тих, хто підтримує війну»

Зірка Формули-1 Льюїс Гемілтон розкритикував висловлювання колишнього керівника чемпіонату Берні Екклстоуна, котрий підтримав дії владіміра путіна. Слова англійця приводить Planet F1:

«Нам більше не потрібно слухати когось, хто підтримує війну, переміщення людей, вбивства людей. Підтримка такої людини (путіна) – поза моїм розумінням.

Я не міг повірити в те, що почув. Такі погляди відкидають нас на десятиліття, і нам ще доведеться побачити всю тяжкість та біль.

Нам не потрібно підтримувати таких людей, нам потрібно дивитися в майбутнє. Не давайте слова людям, які не можуть привнести нічого хорошого».

Раніше Red Bull вигнав свого гонщика через расистське висловлювання.

Сергій Лук'яненко
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1 липня 2022р. 21:00
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Новини: Автоспорт

Гемілтон: «Підтримка путіна – поза моїм розумінням. Нам більше не потрібно слухати тих, хто підтримує війну»
Гемілтон: «Підтримка путіна – поза моїм розумінням. Нам більше не потрібно слухати тих, хто підтримує війну»
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