«Я готовий підставитися під кулю за першокласну людину путіна». Екклстоун вважає, що суттєве зусилля «коміка» Зеленського завершило би війну
Гемілтон: «Підтримка путіна – поза моїм розумінням. Нам більше не потрібно слухати тих, хто підтримує війну»
Семиразовий чемпіон світу – про висловлювання Берні Екклстоуна
Зірка Формули-1 Льюїс Гемілтон розкритикував висловлювання колишнього керівника чемпіонату Берні Екклстоуна, котрий підтримав дії владіміра путіна. Слова англійця приводить Planet F1:
«Нам більше не потрібно слухати когось, хто підтримує війну, переміщення людей, вбивства людей. Підтримка такої людини (путіна) – поза моїм розумінням.
Я не міг повірити в те, що почув. Такі погляди відкидають нас на десятиліття, і нам ще доведеться побачити всю тяжкість та біль.
Нам не потрібно підтримувати таких людей, нам потрібно дивитися в майбутнє. Не давайте слова людям, які не можуть привнести нічого хорошого».
Раніше Red Bull вигнав свого гонщика через расистське висловлювання.
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