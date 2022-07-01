Гемілтон: «Підтримка путіна – поза моїм розумінням. Нам більше не потрібно слухати тих, хто підтримує війну»

Зірка Формули-1 Льюїс Гемілтон розкритикував висловлювання колишнього керівника чемпіонату Берні Екклстоуна, котрий підтримав дії владіміра путіна. Слова англійця приводить Planet F1:

Я не міг повірити в те, що почув. Такі погляди відкидають нас на десятиліття, і нам ще доведеться побачити всю тяжкість та біль.

Нам не потрібно підтримувати таких людей, нам потрібно дивитися в майбутнє. Не давайте слова людям, які не можуть привнести нічого хорошого».