Перес підписав новий контракт з Red Bull
Керівник Red Bull: «Підписання Переса - очевидне рішення з урахуванням його швидкості, майстерності і досвіду»
Крістіан Хорнер прокоментував угоду з мексиканським гонщиком
Керівник Red Bull Крістіан Хорнер прокоментував угоду з мексиканським гонщиком Серхіо Пересом.
«Чеко фантастично виступав з того моменту, як приєднався до Red Bull. Він знову і знову доводив, що є не тільки чудовим командним гравцем - він почав відчувати себе комфортніше і став справжньою силою, з якою необхідно рахуватися.
У поточному сезоні Чеко зробив ще один крок, і відставання від чемпіона світу Макса істотно скоротилося. Це показали чудова поул-позиція в Джидді і прекрасна перемога в Монако. З огляду на його швидкість, майстерність і досвід, підписання стало очевидним рішенням. Ми щасливі, що Чеко продовжить представляти команду до 2024 року. Ми віримо, що разом з Максом він здатний принести команді головні призи в Формулі-1».
Серхіо Перес вперше в кар'єрі виграв Гран-прі Монако.
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