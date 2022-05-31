Керівник Red Bull: «Підписання Переса - очевидне рішення з урахуванням його швидкості, майстерності і досвіду»

Керівник Red Bull Крістіан Хорнер прокоментував угоду з мексиканським гонщиком Серхіо Пересом.

У поточному сезоні Чеко зробив ще один крок, і відставання від чемпіона світу Макса істотно скоротилося. Це показали чудова поул-позиція в Джидді і прекрасна перемога в Монако. З огляду на його швидкість, майстерність і досвід, підписання стало очевидним рішенням. Ми щасливі, що Чеко продовжить представляти команду до 2024 року. Ми віримо, що разом з Максом він здатний принести команді головні призи в Формулі-1».