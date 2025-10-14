Олег Гончар

Дворазовий чемпіон Формули-1 Міка Хаккінен поділився думкою щодо боротьби за титул у сезоні-2025.

За словами фіна, переможцем стане один із пілотів McLaren – Оскар Піастрі чи Ландо Норріс. Про це він розповів в інтерв’ю La Gazzetta dello Sport.

Я обираю McLaren. Впевнений, команда дасть пілотам чіткі вказівки, щоб уникнути проблем. Вони обидва дуже хороші, але у Ландо більше досвіду, що має значення. Однак у нього менше очок, тож не знаю – хтось із них. Мікі Хаккінен

Наразі лідером чемпіонату є Піастрі з 336 очками. Норріс посідає друге місце з 314 очками. Третю позицію займає Макс Ферстаппен із Red Bull (273 очки).

Нагадаємо, раніше керівництво McLaren прокоментувало протистояння Піастрі та Норріса.