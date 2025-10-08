Денис Сєдашов

Лідер чемпіонату Формули-1 Оскар Піастрі може залишити команду McLaren після сезону-2026 та перейти до Ferrari. Про це повідомив швейцарський журналіст Роджер Бенуа у матеріалі для видання Blick.

За даними джерела, хоча в Піастрі та його напарника Ландо Норріса діють довгострокові контракти з McLaren, австралієць розглядає можливість зміни команди й цікавиться місцем у Ferrari, починаючи з 2027 року.

