Бос McLaren: «Перемога у Кубку Конструкторів не змінює наш підхід до боротьби Піастрі та Норріса за титул»
Стелла заявив, що пілоти отримають однакові умови
близько 1 години тому
Керівник McLaren Андреа Стелла висловився про боротьбу Ландо Норріса та Оскара Піастрі за титул на тлі завоювання командою Кубка Конструкторів-2025. Слова функціонера наводить f1analytic.com:
Двом гонщикам і раніше були забезпечені умови для того, щоб боротися та переслідувати свої цілі.
Ми залишимося вірними цьому підходу. Кожна гонка стає невеликим уроком, ми вносимо тонкі зміни, але мова про деталі. І у боротьбі за особистий титул ми також діятимемо послідовно. Перемога у Кубку Конструкторів не змінює наш підхід.
Нагадаємо, що на Гран-Прі Сінгапуру Норріс фінішував третім, а Піастрі четвертим. Ландо на старті гонки жорстко пройшов товариша по команді, а згодом в Оскара ще і були проблеми на піт-стопі.