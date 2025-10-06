Керівник McLaren Андреа Стелла висловився про боротьбу Ландо Норріса та Оскара Піастрі за титул на тлі завоювання командою Кубка Конструкторів-2025. Слова функціонера наводить f1analytic.com:

Двом гонщикам і раніше були забезпечені умови для того, щоб боротися та переслідувати свої цілі.

Ми залишимося вірними цьому підходу. Кожна гонка стає невеликим уроком, ми вносимо тонкі зміни, але мова про деталі. І у боротьбі за особистий титул ми також діятимемо послідовно. Перемога у Кубку Конструкторів не змінює наш підхід.