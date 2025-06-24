Денис Сєдашов

Семикратний чемпіон Формули-1 та пілот команди Ferrari Льюїс Хемілтон поділився враженнями від життя та роботи в Італії.

За словами британця, він надзвичайно задоволений адаптацією до нової команди та захоплений атмосферою країни, хоч і не до кінця задоволений результатами сезону-2025. Слова наводить RacingNews365.

Чесно кажучи, усе просто неймовірно. Мені подобається подорожувати до Італії. Постійного житла поки не маю, ще не вирішив, що з цим робити. Єдине, чого мені бракує — це знання мови, і я над цим думаю. Льюїс Хемілтон

Пілот Ferrari зізнався, що закоханий у місто Маранелло та в італійську культуру загалом:

Чим більше я бачу Італію, тим більше вона мені подобається: архітектура, культура, будівлі — усе це створює романтичний настрій. Італія — дуже особливе місце. Льюїс Хемілтон

Хемілтон також зазначив, що, попри нестабільні результати на трасі, поза нею в нього усе складається чудово:

Цей рік — дійсно насичений. Я працюю з новими партнерами, займаюсь новими справами, маю кілька бізнес-проєктів, і вони йдуть дуже добре. Загалом поза автоспортом усе чудово. Я викладаюся на повну, щоб це з часом дало результат і в спорті. Льюїс Хемілтон

Вольфф — про Хемілтона у Ferrari: «Він ніби стрибнув з парашутом у нову реальність».