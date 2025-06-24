Пілот Ferrari Шарль Леклер висловився про прихід Льюїса Хемілтона до команди. Слова монегаска наводить f1analytic.com:

Я чекав багато від переходу Хемілтона в Ferrari. Адже від такого успішного гонщика чекаєш і дуже високої швидкості, і якихось особливих прийомів з точки зору пілотажу. Так і сталося. Наприклад, я був дуже здивований тим, як Льюїс працює на гальмуваннях. Його пізні гальмування справді вражають. Мені завжди під час кар'єри вдавалися пізні гальмування порівняно з моїми напарниками, такої особливості пілотажу я не спостерігав у своїх напарників. Але Льюїс у цьому питанні перебуває на щабель вище.

Це мене здивувало. В іншому мене вразило те, якої дисципліни дотримується Льюїс у роботі. Це те, в чому я братиму з нього приклад. Всі ми маємо свої інтереси, свою пристрасть до чогось, маємо якісь проекти поза Формулою-1, проте для всіх нас головне – залишатися зосередженими на перегонах. І підхід Льюїса до цього вражає.