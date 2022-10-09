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Хемілтон: «Розчарування я не відчуваю. З гонки вийшов спринт»

Пілот Mercedes залишився задоволений Гран-прі Японії
Автоспорт Формула-1
09 жовтня 19:08
Хемілтон: «Розчарування я не відчуваю. З гонки вийшов спринт»

Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон підвів підсумки дощового Гран-прі Японії. Цитує Sky Sports.

Розчарування я не відчуваю. З гонки вийшов спринт. Я думаю, що зробив все, що тільки міг, а також задоволений тим, що ми змогли заробити хороші окуляри.

Ми були занадто повільні на прямих. Я підбирався все ближче – так близько, як це було можливо, але потім суперники починали просто відриватися.

Хотілося б, щоб гонка тривала трохи більше. Я радий, що ми проїхали хоч кілька кіл і порадували уболівальників, хоч це і не дуже багато, враховуючи, як довго їм довелося чекати.

Що стосується погодних умов, то на рестарті все було просто приголомшливо. Ось це і є справжні гонки. Повний захват. Хоча було важко, тому що видимість була майже нульовою.

Раніше ми повідомляли, що пілот програми Mercedes приєднався до Alpha Tauri.

Денис Сєдашов
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Льюїс Хемілтон Mercedes

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