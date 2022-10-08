Офіційно. Гаслі замінить Алонсо в Alpine
Пілот програми Mercedes приєднався до Alpha Tauri
Де Вріс підписав річний контракт з сестринською командою Red Bull
Фото: Alpha Tauri
Чемпіон Формули-Е Нік Де Вріс в наступному сезоні виступатиме за Alpha Tauri.
welcome to the team, @nyckdevries! the Dutchman will replace the outbound @pierregasly for 2023!— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) October 8, 2022
full story https://t.co/9ZN4YEvE2j pic.twitter.com/8CatkkUWja
Пілот програми Mercedes підписав з сестринською командою Red Bull річний контракт. Відзначимо, що нідерландець замінить П’єра Гаслі, який став новачком Alpine.
Нагадаємо, що Макс Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії.
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