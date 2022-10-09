Повний тріумф Red Bull на Гран-прі Японії. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й
На автодромі Сузука завершилося Гран-прі Японії, переможцем якого став лідер сезону Макс Ферстаппен (Red Bull).
Друга позиція дісталася другому пілоту Red Bull Серхіо Пересу, а третім фінішував Шарль Леклер (Ferrari).
Відзначимо, що відразу після старту гонку перервали з червоними прапорами через дощ і продовжили лише через дві години.
Гран-прі Японії
1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 28 кіл
2. Серхіо Перес (Red Bull) + 27,066
3. Шарль Леклер (Ferrari) + 31,763
4. Естебан Вікон (Alpin) + 39,685
5. Льюїс Хемілтон (Mercedes) + 40,326
6. Себастьян Феттель (Aston Martin) + 46,358
7. Фернандо Алонсо (Alpin) + 46,369
8. Джордж Расселл (Mercedes) + 47,661
9. Ніколас Латіфа (Williams) + 1.10,143
10. Ландо Норріс (McLaren) + 1.10,877
11. Даніель Ріккардо (McLaren) + 1.12,877
12. Ланс Стролл (Aston Martin) + 1.13,904
13. Юкі Цунода (Alpha Tauri) + 1.15,599
14. Кевін Магнуссен (Haas) + 1.26.016
15. Валттер Боттас (Alfa Romeo) + 1.26,496
16. Чжоу Гуаньюй (Alfa Romeo) + 1.27,043
17. П'єр Гаслі (Alpha Tauri) + 1.28,091
18. Мік Шумахер (Haas) + 1.32,523
зійшли:
Алекс Албон (Williams)
Карлос Сайнс (Ferrari)
Результати кваліфікації Гран-прі Японії.
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