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Повний тріумф Red Bull на Гран-прі Японії. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й

У Ferrari тільки Леклер перетнув фінішну лінію
Автоспорт Формула-1
09 жовтня 11:46
Повний тріумф Red Bull на Гран-прі Японії. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й

На автодромі Сузука завершилося Гран-прі Японії, переможцем якого став лідер сезону Макс Ферстаппен (Red Bull).

Друга позиція дісталася другому пілоту Red Bull Серхіо Пересу, а третім фінішував Шарль Леклер (Ferrari).

Відзначимо, що відразу після старту гонку перервали з червоними прапорами через дощ і продовжили лише через дві години.

Гран-прі Японії

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 28 кіл

2. Серхіо Перес (Red Bull) + 27,066

3. Шарль Леклер (Ferrari) + 31,763

4. Естебан Вікон (Alpin) + 39,685

5. Льюїс Хемілтон (Mercedes) + 40,326

6. Себастьян Феттель (Aston Martin) + 46,358

7. Фернандо Алонсо (Alpin) + 46,369

8. Джордж Расселл (Mercedes) + 47,661

9. Ніколас Латіфа (Williams) + 1.10,143

10. Ландо Норріс (McLaren) + 1.10,877

11. Даніель Ріккардо (McLaren) + 1.12,877

12. Ланс Стролл (Aston Martin) + 1.13,904

13. Юкі Цунода (Alpha Tauri) + 1.15,599

14. Кевін Магнуссен (Haas) + 1.26.016

15. Валттер Боттас (Alfa Romeo) + 1.26,496

16. Чжоу Гуаньюй (Alfa Romeo) + 1.27,043

17. П'єр Гаслі (Alpha Tauri) + 1.28,091

18. Мік Шумахер (Haas) + 1.32,523

зійшли:

Алекс Албон (Williams)

Карлос Сайнс (Ferrari)

Результати кваліфікації Гран-прі Японії.


Карен Агабекян
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Теги

Шарль Леклер Серхіо Перес Макс Ферстаппен

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