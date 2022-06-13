Хемілтон: «Я стискав зуби від болю і молився, щоб гонка скоріше закінчилася»

Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон прокоментував виступ на Гран-прі Азербайджану.

Британця цитує портал Sky Sports:

Ми вибрали правильну стратегію. Як тільки вирішимо проблему з дельфінірованіем, то зможемо боротися. Саме через цю проблеми ми програємо в цьому сезоні. Йдеться приблизно про секунді. Завтра я буду на базі. Там ми проведемо грунтовна розмова, після чого продовжимо битву».