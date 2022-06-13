Хемілтон може пропустити Гран-прі Канади
Хемілтон: «Я стискав зуби від болю і молився, щоб гонка скоріше закінчилася»
Семиразовий чемпіон світу фінішував четвертим в Баку
Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон прокоментував виступ на Гран-прі Азербайджану.
Британця цитує портал Sky Sports:
«Я стискав зуби від болю і адреналіну. Не можу висловити ту біль, яку я відчував. Зрештою, доводиться просто молитися, щоб гонка скоріше закінчилася. Але в цілому ми знаходимося в хорошому положенні: зараз ми зайняли третє і четверте місця, що є відмінним результатом для команди.
Ми вибрали правильну стратегію. Як тільки вирішимо проблему з дельфінірованіем, то зможемо боротися. Саме через цю проблеми ми програємо в цьому сезоні. Йдеться приблизно про секунді. Завтра я буду на базі. Там ми проведемо грунтовна розмова, після чого продовжимо битву».
Результати Гран-прі Азербайджану. Льюїс Хемілтон може пропустити Гран-прі Канади.
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