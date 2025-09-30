Експілот Формули-1 Марк Зурер розкритикував виступи Льюїса Хемілтона у Ferrari. Швейцарця цитує f1analytic.com:

Зараз Хемілтон схожий на розпещену дитину, яка все життя виступала за кермом кращих машин. Якщо болід працює дуже добре – Льюїс перемагає, питань немає. Але як тільки він втрачає найкращу в пелотоні машину, у нього починаються проблеми. Його не можна порівняти з Фернандо Алонсо, який готовий йти на поступки та вичавлювати максимум швидкості з будь-якої машини.

Не чекав від Льюїса такого сезону. Думав, завдяки досвіду у гонках він виступатиме блискуче. Але це не відбувається. З іншого боку, в останні два роки Хемілтон вже мав проблеми, коли він виступав за Mercedes. А у Ferrari він отримав супершвидкого напарника в особі Леклера.