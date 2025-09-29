«Роско назавжди». Хемілтон попрощався зі своїм бульдогом
Пес помер у віці 12 років
близько 4 годин тому
Семиразовий чемпіон світу Формули-1 та пілот команди Ferrari Льюїс Хемілтон повідомив про смерть свого пса Роско.
У соцмережах Хемілтон написав, що минулої ночі втратив свого найкращого друга:
Дякую всім за любов, яку ви дарували йому всі ці роки. Роско назавжди.
12-річний бульдог був добре відомий вболівальникам «королівських перегонів».
Раніше Хемілтон зізнавався, що дуже переживав за здоров’я свого улюбленця.