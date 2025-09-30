Денис Сєдашов

Семиразовий чемпіон світу та пілот Ferrari Льюїс Хемілтон поділився думкою щодо перспектив Скудерії у поточному та наступному сезонах Формули-1. Слова наводить RacingNews365.

За словами британця, в 2024 році команда навряд чи зможе нав’язати боротьбу McLaren чи Red Bull на жодній трасі.

Не думаю, що ми зможемо перемогти їх цього сезону. Вони мають відчутну перевагу над нами всюди. Для нас головне зараз – вчитися та рухатися вперед. Я набираюся досвіду разом із командою, і це приносить користь. Те, що ми опановуємо сьогодні, обов’язково допоможе нам у майбутньому. Льюїс Хемілтон

Він додав, що завдання Ferrari на фініші чемпіонату полягає у максимальній роботі з болідом і спробі покращити його швидкість:

Якщо ми зможемо вичавити максимум із машини, знизивши кліренс і оптимізувавши темп, то, можливо, трохи скоротимо відставання від лідерів. Льюїс Хемілтон

