Денис Сєдашов

Команда, яка захоче викупити контракт нідерландського пілота Макса Ферстаппена у Red Bull, повинна буде заплатити австрійському колективу приблизно 136 мільйонів доларів США. Про це повідомляє Sky Sports.

Чинний контракт Ферстаппена з Red Bull діє до 2028 року. Водночас, за інформацією ЗМІ, в угоді є особливий пункт, який дозволяє гонщику достроково залишити команду.

Згідно з умовами, Макс може покинути Red Bull уже після завершення поточного сезону, якщо до літньої паузи Формули-1, після Гран-прі Угорщини 3 серпня, не входитиме до топ-4 загального заліку пілотів.

Ферстаппен перейде в Mercedes? В Red Bull надали відповідь.