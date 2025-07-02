Контракт Ферстаппена з Red Bull можуть викупити за понад 100 млн доларів
Чинний контракт Макса з Red Bull діє до 2028 року
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Команда, яка захоче викупити контракт нідерландського пілота Макса Ферстаппена у Red Bull, повинна буде заплатити австрійському колективу приблизно 136 мільйонів доларів США. Про це повідомляє Sky Sports.
Чинний контракт Ферстаппена з Red Bull діє до 2028 року. Водночас, за інформацією ЗМІ, в угоді є особливий пункт, який дозволяє гонщику достроково залишити команду.
Згідно з умовами, Макс може покинути Red Bull уже після завершення поточного сезону, якщо до літньої паузи Формули-1, після Гран-прі Угорщини 3 серпня, не входитиме до топ-4 загального заліку пілотів.
Ферстаппен перейде в Mercedes? В Red Bull надали відповідь.