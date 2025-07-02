Володимир Кириченко

Нідерландський пілот Red Bull Макс Ферстаппен особисто ініціював розмову з керівником Mercedes Тото Вольфом щодо можливого переходу в команду, а не навпаки. Про це повідомляє The Race.

Ферстаппен зараз займає третю позицію у загальному заліку пілотів, маючи в активі 155 очок. Red Bull розташовується на четвертому місці в Кубку конструкторів. На рахунку гоночного колективу з Австрії 162 бали.

Раніше видання Sky Sport Italia повідомляло, що Ферстаппен нібито погодився на перехід до німецької команди. Крім того, портал додав, кого нідерландець замінить у Mercedes, якщо таки перейде туди.

Нагадаємо, радник Red Bull Хельмут Марко заявив, що Ферстаппен залишиться у команді на наступний сезон.