Ферстаппен перейде в Mercedes? В Red Bull надали відповідь
Марко розвіяв всі чутки
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Радник Red Bull Хельмут Марко висловився про майбутнє Макса Ферстаппена у Ф-1 на тлі чуток про перехід чемпіона до Mercedes. Слова австрійця наводить f1analytic.com:
Макс залишиться в Red Bull наступного року. Звідки тоді такі чутки про Mercedes?
Тото Вольфф хоче перемогти. І він дуже добре знає, що шансів буде більше, якщо він матиме Ферстаппена. Але Макс залишиться в Red Bull на наступний рік.
Нагадаємо, що Ландо Норріс виграв Гран-Прі Австрії.
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