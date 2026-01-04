Менеджер Макса Ферстаппена Раймонд Вермюлен оцінив виступ підопічного у сезоні-2025, де пілот Red Bull став віцечемпіоном. Функціонера цитує f1analytic.com:

Цей сезон став справжнім витвором мистецтва, створеним Максом. Йому вдалося переламати перебіг сезону. На початку у нас було кілька дуже невдалих вікендів з командою Red Bull, що підвело нас зрештою.

Але якщо подивитися з іншого боку, в McLaren припустилися набагато більшої кількості помилок. На такій машині Норріс, звичайно, мав стати чемпіоном набагато раніше.