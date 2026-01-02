Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен розповів, який момент розділив його кар’єру на до та після. Пілота Red Bull цитує f1analytic.com:

Початок 2018 року. У перших семи гонках, як мені здається, я просто робив помилки. У таких випадках потрапляєш у негативну спіраль. Намагаєшся тиснути ще сильніше, але нічого не виходить.

Я був дуже засмучений собою, а потім у Монреалі стався перелом. Мушу сказати, саме з того дня, гадаю, все справді прийшло в норму.