Чемпіон Формули-1 Ландо Норріс оцінив завоювання першого у кар’єрі титулу Ф-1. Пілота McLaren цитує f1analytic.com:

Це одна з речей, які змушують мене пишатися найбільше. Я відчуваю, що мені вдалося виграти його так, як я хотів, – не вдаючи того, ким я не є. Не намагаючись бути таким же агресивним, як Макс, або таким же наполегливим, якими були інші чемпіони в минулому – хоч би що це означало.

Я щасливий. Я виграв по-своєму. Я радий, що зміг вийти і бути собою і перемогти. Це безперечно робить мене щасливим… Чи міг я вийти і бути більше тим чоловіком, яким, можливо, хочуть мене бачити часом? Міг би. Але в певному сенсі я пишався б цим менше. Ось чому я дуже задоволений собою. Я зберігав холоднокровність, залишався вірним собі, концентрувався на власній роботі і витягнув максимум з того, хто я є.