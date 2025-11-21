Вольфф назвав причини продажу частини своєї частки в Mercedes F1
Генеральний директор зазначив, що стайня демонструє стабільність
близько 20 годин тому
Генеральний директор і керівник команди Формули-1 Mercedes Тото Вольфф прокоментував продаж частини своїх акцій інвестору Джорджу Куртцу. Слова наводить Sky Sports.
Раніше повідомлялося, що загальна вартість німецької стайні оцінюється приблизно у £4,6 млрд (близько $6 млрд).
Вольф зазначив, що поточна оцінка команди є результатом багаторічної стабільної роботи:
На мою думку, це показує позитивний розвиток. Команди стали стійкими та прибутковими. Ця оцінка не взята з нізвідки. Якщо подивитися на наші доходи й грошові потоки, стає зрозуміло, що ми входимо до п’ятірки, а можливо, й до трійки найбільш прибуткових спортивних команд у світі. Саме на цьому ґрунтуються такі цифри. Це результат багатьох років роботи та того, що сам спорт перебуває у відмінному стані.
