Пілот Mercedes Кімі Антонеллі назвав свою головну слабкість у порівнянні з іншим пілотом команди Джорджем Расселом. Італійця цитує f1analytic.com:

Досвід – моя головна слабкість у порівнянні, наприклад, з Джорджем (Расселлом). Його не купиш. Але я впевнений, що, якщо з'явиться шанс, зможу за титул поборотися. Я багато років до цього йшов і вже довів, що можу обіграти будь-кого, якщо показую свій максимум.

Головне – це робити базові речі правильно. Ми з командою постійно собі нагадуємо про це. Я сам теж ще не на своїй межі. З кожним вікендом багато чого вчуся. З Боно ми чудово працюємо разом, сильно виграю за рахунок його досвіду. Ми добре ладнаємо з Джорджем, він класний хлопець. Але, звісно, ​​це не лише мій напарник, а й суперник. Єдиний, у кого така сама машина, як у мене.