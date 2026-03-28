Антонеллі вдруге поспіль у сезоні виграв кваліфікацію, Рассел – другий, Гемілтон замкнув топ-6
Рассел опинився позаду свого партнера по команді
32 хвилини тому
У Судзуці (Японія) завершилася кваліфікація до третього етапу Формули-1 сезону-2026.
Перемогу в кваліфікації вдруге поспіль цього сезону здобув Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес»), який зумів випередити свого партнера по команді Джорджа Расселла та пілота «Макларена» Оскара Піастрі.
Гран-прі Японії. Судзука. Кваліфікація. Топ-10
1. Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес») – 1.28,778
2. Джордж Рассел («Мерседес») +0,298
3. Оскар Піастрі («Макларен») +0,354
4. Шарль Леклер («Феррарі») +0,627
5. Ландо Норріс («Макларен») +0,631
6. Льюїс Гемілтон («Феррарі») +0,789
7. П’єр Гаслі («Альпін») +0,913
8. Ізак Аджар («Ред Булл») +1,200
9. Габріель Бортолето («Ауді») +1,496
10. Арвід Ліндблад («Рейсінг Буллз») +1,541
Вибули після другого сегмента:
11. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
12. Естебан Окон («Хаас»)
13. Ніко Хюлькенберг («Ауді»)
14. Ліам Лоусон («Рейсінг Буллз»)
15. Франко Колапінто («Альпін»)
16. Карлос Сайнс («Вільямс»)
Вибули після першого сегмента:
17. Алекс Албон («Вільямс»)
18. Олівер Берман («Хаас»)
19. Серхіо Перес («Кадилак»)
20. Валттері Боттас («Кадилак»)
21. Фернандо Алонсо («Астон Мартін»)
22. Ланс Стролл («Астон Мартін»)
Раніше стало відомо, що два етапи Формули-1 скасовано через військові дії на Близькому Сході.
