Олександр Сукманський

Андреа Кімі Антонеллі переміг на Гран-прі Японії на трасі Сузука. Італієць провів домінуючу гонку і фінішував першим, випередивши Оскара Піастрі та Шарля Леклера.

На старті Піастрі блискуче вирвався вперед, тоді як обидва пілоти Mercedes відкочувалися назад. Однак Джордж Расселл швидко почав відіграватися і намагався атакувати лідера, проте не зміг вийти вперед.

Після початку піт-стопів важка аварія Олівера Бермана з Haas на 22-му колі викликала появу машини безпеки. Антонеллі, який ще не зупинявся і тимчасово лідирував, заїхав у бокси і повернувся на трасу першим. Після рестарту він впевнено контролював гонку і фінішував з перевагою 13,722 секунди над Піастрі.

Ця перемога дозволила Антонеллі очолити загальний залік чемпіонату, ставши наймолодшим лідером в історії Формули-1.

Піастрі здобув перше подіумне місце McLaren у сезоні, фінішувавши другим. Шарль Леклер посів третє місце, випередивши Джорджа Расселла. Ландо Норріс і Льюїс Гамільтон завершили гонку на 5-му та 6-му місцях відповідно. П’єр Гаслі фінішував сьомим, а Макс Ферстаппен – восьмим з відставанням усього 0,337 секунди.

Два пілоти не завершили гонку: Ленс Стролл зійшов через проблему з тиском води, а Олівер Берман – через аварію (за даними Haas, у нього немає переломів).