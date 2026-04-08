Не Шумахер та не Хемілтон. Боттас назвав найбільш талановитого пілота в історії Формули-1
Валттері вважає, що це Ферстаппен
близько 1 години тому
Фото: Cadillac
Пілот Cadillac Валттері Боттас, відомий за виступами у Williams та Mercedes, розповів, хто на його думку є найбільш талановитим пілотом Формули-1 в історії. Фіна цитує gptoday.net:
Якщо говорити виключно про талант, то я зупиняюся на Максі Ферстаппені.
Відзначимо, що Макс Ферстаппен є чотириразовим чемпіоном Формули-1 (титули 2021-2024). У сезоні-2026 пілот Red Bull йде 9 в особистому заліку, маючи в активі 12 очок після трьох етапів Ф-1.
