Пілот Cadillac Валттері Боттас, відомий за виступами у Williams та Mercedes, розповів, хто на його думку є найбільш талановитим пілотом Формули-1 в історії. Фіна цитує gptoday.net:

Якщо говорити виключно про талант, то я зупиняюся на Максі Ферстаппені. Валттері Боттас

Відзначимо, що Макс Ферстаппен є чотириразовим чемпіоном Формули-1 (титули 2021-2024). У сезоні-2026 пілот Red Bull йде 9 в особистому заліку, маючи в активі 12 очок після трьох етапів Ф-1.