Денис Сєдашов

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен у коментарі пресслужбі Формули-1 поділився секретами свого менталітету. Нідерландський пілот Red Bull наголосив, що рівень техніки не є вирішальним фактором для його самовіддачі на трасі.

Лідер «биків» переконаний, що справжній клас гонщика проявляється у вмінні адаптуватися до будь-яких умов:

Якщо мені доведеться пілотувати цю машину, торішню модель або навіть візок із супермаркету — я витисну з них максимум. Потрібно пристосовуватися до обставин. Саме для цього ми тут. Хороші пілоти завжди будуть на висоті. Макс Ферстаппен

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2025 Макс Ферстаппен здобув титул віцечемпіона світу, набравши 421 очко в особистому заліку.

Старт сезону-2026 у Формулі-1. Розклад Гран-прі Австралії та головні інтриги перед початком нового чемпіонату.