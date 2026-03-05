«Навіть на візку з супермаркету»: Ферстаппен зробив зухвалу заяву про свою майстерність
Чотириразовий чемпіон світу заявив про готовність демонструвати максимум за будь-яких умов
близько 1 години тому
Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен у коментарі пресслужбі Формули-1 поділився секретами свого менталітету. Нідерландський пілот Red Bull наголосив, що рівень техніки не є вирішальним фактором для його самовіддачі на трасі.
Лідер «биків» переконаний, що справжній клас гонщика проявляється у вмінні адаптуватися до будь-яких умов:
Якщо мені доведеться пілотувати цю машину, торішню модель або навіть візок із супермаркету — я витисну з них максимум. Потрібно пристосовуватися до обставин. Саме для цього ми тут. Хороші пілоти завжди будуть на висоті.
Нагадаємо, що за підсумками сезону-2025 Макс Ферстаппен здобув титул віцечемпіона світу, набравши 421 очко в особистому заліку.
