Расселл виграв кваліфікацію Гран-прі Австралії, Ферстаппен не зумів уникнути аварії
Антонеллі і Аджар – в топ-3
близько 3 годин тому
Сьогодні вночі відбулася кваліфікація до першої гонки Формули-1 у сезоні-2026 – Гран-прі Австралії.
Британський пілот «Мерседеса» Джордж Расселл показав найкращий час.
Гран-прі Австралії. Мельбурн. Кваліфікація
Топ-10
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.18,518
2. Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес») +0,293
3. Ізак Аджар («Ред Булл») +0,785
4. Шарль Леклер («Феррарі») +0,809
5. Оскар Піастрі («Макларен») +0,862
6. Ландо Норріс («Макларен») +0,957
7. Льюїс Гемілтон («Феррарі») +0,960
8. Ліам Лоусон («Рейсінг Буллз») +1,476
9. Арвід Ліндблад («Рейсінг Буллз») +2,729
10. Габріель Бортолето («Ауді») – не показав часу
Вибули після другого сегмента:
11. Ніко Хюлькенберг («Ауді»)
12. Олівер Бермен («Хаас»)
13. Естебан Окон («Хаас»)
14. П’єр Гаслі («Альпін»)
15. Алекс Албон («Вільямс»)
16. Франко Колапінто («Альпін»)
Вибули після першого сегмента:
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартін»)
18. Серхіо Перес («Кадилак»)
19. Валттері Боттас («Кадилак»)
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
21. Карлос Сайнс («Вільямс»)
22. Ланс Стролл («Астон Мартін»)
Старт сезону-2026 у Формулі-1. Розклад Гран-прі Австралії та головні інтриги перед початком нового чемпіонату