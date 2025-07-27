Оскар Піастрі тріумфує на Гран-прі Бельгії: дубль McLaren та подіум Ferrari
Дубль Піастрі та Норріса на трасі Спа-Франкоршам, Леклер доповнив трійку лідерів
близько 2 годин тому
Австралійський пілот McLaren Оскар Піастрі здобув перемогу на Гран-прі Бельгії-2025, що пройшов на трасі Спа-Франкоршам.
Для Піастрі це шоста перемога в сезоні та восьма в кар’єрі. Друге місце посів його напарник Ландо Норріс, забезпечивши McLaren дубль. Третім фінішував пілот Ferrari Шарль Леклер, замкнувши подіум.
Гонка, яку затримали на 1 годину 20 хвилин через сильний дощ, була напруженою. Чотириразовий і чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен із Red Bull Racing, який виграв спринт напередодні, завершив основну гонку четвертим. Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон, напарник Леклера по Ferrari, фінішував сьомим, стартувавши з піт-лейну через штраф.
Результати гонки:
- Оскар Піастрі (McLaren) — 44 кола
- Ландо Норріс (McLaren) +3.415
- Шарль Леклер (Ferrari) +20.185
- Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +21.731
- Джордж Расселл (Mercedes) +34.863
- Александер Албон (Williams) +39.926
- Льюїс Хемілтон (Ferrari) +40.679
- Ліам Лоусон (RB) +52.033
- Габріель Бортолето (Kick Sauber) +56.434
- П’єр Гаслі (Alpine) +1:12.714
- Олівер Берман (Haas) +1:13.145
- Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) +1:13.628
- Юкі Цунода (Red Bull Racing) +1:15.395
- Ленс Стролл (Aston Martin) +1:19.831
- Естебан Окон (Haas) +1:26.063
- Андреа Кімі Антонеллі (Mercedes) +1:26.721
- Фернандо Алонсо (Aston Martin) +1:27.924
- Карлос Сайнс (Williams) +1:32.024
- Франко Колапінто (Alpine) +1:35.250
- Ісак Хаджар (RB) +1 круг