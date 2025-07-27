Олег Гончар

Австралійський пілот McLaren Оскар Піастрі здобув перемогу на Гран-прі Бельгії-2025, що пройшов на трасі Спа-Франкоршам.

Для Піастрі це шоста перемога в сезоні та восьма в кар’єрі. Друге місце посів його напарник Ландо Норріс, забезпечивши McLaren дубль. Третім фінішував пілот Ferrari Шарль Леклер, замкнувши подіум.

Гонка, яку затримали на 1 годину 20 хвилин через сильний дощ, була напруженою. Чотириразовий і чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен із Red Bull Racing, який виграв спринт напередодні, завершив основну гонку четвертим. Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон, напарник Леклера по Ferrari, фінішував сьомим, стартувавши з піт-лейну через штраф.

Результати гонки: