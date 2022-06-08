Керівник Red Bull: «Підписання Переса - очевидне рішення з урахуванням його швидкості, майстерності і досвіду»
Перес: «Два роки тому я фактично позбувся місця в Формулі- 1, а тепер виступаю за кращу команду»
Мексиканець прокоментував продовження контракту з Red Bull
Гонщик Red Bull Серхіо Перес прокоментував продовження контракту з австрійською командою.
Мексиканця цитує портал Racingnews365:
«Я був дуже радий продовження контракту і тому, що залишуся з командою мінімум до кінця 2024 року. Такий контракт говорить про те, наскільки добре ми спрацювалися і наскільки задоволені один одним.
Вирішення питання про моє майбутнє дозволяє мені повністю зосередитися на досягненні головної мети - перемог в гонках і чемпіонаті. Думаю, зараз я переживаю кращі моменти своєї кар'єри, при цьому виступаючи за команду, яка завжди прагне до досконалості. Для мене це ідеальне поєднання.
Насправді разюче, як може винагороджуватися важка праця. Два роки тому я фактично позбувся місця в Формулі-1, а тепер виступаю за кращу команду. Я можу сказати лише те, що щасливий і вдячний за цю можливість».
Серхіо Перес вперше в кар'єрі виграв Гран-прі Монако.
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