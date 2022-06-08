Перес: «Два роки тому я фактично позбувся місця в Формулі- 1, а тепер виступаю за кращу команду»

Гонщик Red Bull Серхіо Перес прокоментував продовження контракту з австрійською командою.

Мексиканця цитує портал Racingnews365:

Вирішення питання про моє майбутнє дозволяє мені повністю зосередитися на досягненні головної мети - перемог в гонках і чемпіонаті. Думаю, зараз я переживаю кращі моменти своєї кар'єри, при цьому виступаючи за команду, яка завжди прагне до досконалості. Для мене це ідеальне поєднання.

Насправді разюче, як може винагороджуватися важка праця. Два роки тому я фактично позбувся місця в Формулі-1, а тепер виступаю за кращу команду. Я можу сказати лише те, що щасливий і вдячний за цю можливість».