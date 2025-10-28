Пілот McLaren Оскар Піастрі висловився про виступ на Гран-Прі Мексики, де австралієць фінішував п’ятим. Гонщика цитує f1analytic.com:

Таке відчуття, що я всю гонку їхав за кимось – були проблеми в брудному повітрі. Було важко. Для мене найважливішим було вивчення деяких речей, які я хотів сьогодні пізнати. Вчора після сесії стало очевидним, що є кілька речей, які мені дуже сильно потрібно змінити у своєму пілотажі. Сьогодні я намагався мінімізувати збитки і в той же час щось собі дізнатися. Якщо мені вдалося досягти прогресу, я буду радий.

Очевидно, коли твій напарник перемагає, а ти п'ятий, то нічого класного в цьому немає. Мені просто довелося пілотувати зовсім інакше в останню пару тижнів – ну, або я не пілотував інакше, коли треба було. Думаю, це було трохи дивно, адже я весь рік керував машиною однаково. Але в останню пару тижнів болід чи шини зажадали іншого підходу до пілотажу. Я спробував дещо все змінити сьогодні, і коли ми проаналізуємо, то зрозуміємо, чи вийшло ефективно чи ні. Сподіваюся, це допоможе досягти прогресу.

Машина вже деякий час не змінювалась, з нею це не пов'язано. З огляду на зміну темпу очевидно, що Ландо знайшов спосіб легше з нею справлятися, а я – ні. Важливо пам'ятати про інші 19 гонок і те, що мій підхід до пілотажу працював добре. Отже, йдеться про те, щоб додати нові навички, а не винаходити самого себе.