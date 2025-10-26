Норріс взяв поул Гран-Прі Мексики, Ферстаппен та Піастрі поза топ-4
Лідер чемпіонату розпочне гонку з сьомої позиції
близько 1 години тому
Фото: Формула-1
У Мексиці відбулася кваліфікація напередодні гонки у рамках етапу Гран-Прі Формули-1.
З першого ряду стартуватимуть Ландо Норріс та Шарль Леклер. Лідер особистого заліку Оскар Піастрі показав сьомий час, а володар останніх чотирьох титулів Макс Ферстаппен розпочне гонку з п’ятої позиції.
Кваліфікація Гран-Прі Мексики:
Ферстаппен зізнався, що може допомогти завоювати чемпіонство.