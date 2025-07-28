Олег Шумейко

Лідер чемпіонату Формули-1 Оскар Піастрі висловився про перемогу на Гран-Прі Бельгії. Слова пілота McLaren наводить gpblog.com:

Почувався дуже жваво. Я знав, що перше коло, мабуть, буде моїм найкращим шансом виграти гонку, і я добре виїхав з першого повороту і цього було достатньо.

Решту гонки ми провели дуже добре, трохи поборовшись у кінці. Можливо, Medium гума була не найкращою протягом останніх п'яти чи шести кіл, але ми здебільшого контролювали ситуацію, чого я й хотів.

Я був досить розчарований собою після вчорашнього дня, але виявляється, що стартувати другим у Спа – це не так вже й погано.

Про Гран-Прі Угорщини:

Буде захопливо повернутися. Це траса, яка мені подобається, і місце моєї першої перемоги минулого року, тому я з нетерпінням чекаю повернення, і сподіваюся, ми зможемо продовжити, тому що темп був неймовірно сильним.

Нагадаємо, що на Спа-Франкоршамп McLaren зробив дубль.