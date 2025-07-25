Денис Сєдашов

Пілот команди McLaren Оскар Піастрі прокоментував свою перемогу у спринт-кваліфікації Гран-прі Бельгії. Австралієць зізнався, що відчував себе максимально впевнено за кермом та подякував команді за відмінну підготовку боліда. Слова наводить Sky Sports.

Коло вийшло дуже хорошим. У другому сегменті мене трохи налякало видалення часу, але загалом машина була чудовою весь день. Оскар Піастрі

Він також зізнався, що траса в Спа є його улюбленою в цьому сезоні, і це могло дати йому додаткову перевагу.

Це моя найулюбленіша траса цього року. Можливо, вона дала мені кілька додаткових десятих. Машина чудово керувалась з першого ж кола, і я відчував впевненість. Оскар Піастрі

За словами Піастрі, останні етапи були хорошими з погляду швидкості, але не завжди складалися вдало за результатами, тож ця перемога стала особливо приємною.

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