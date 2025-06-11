Пілот Ferrari Шарль Леклер поділився думками щодо майбутніх оновлень боліда та шансів команди у поточному сезоні Формули-1. Слова наводить RacingNews365.

Я не думаю про довгострокову перспективу — просто не маю достатньої інформації. Знаю, що нас чекають деякі дрібні налаштування та оновлення, але що готують інші команди — передбачити важко.

На папері перемогти McLaren цього сезону буде дуже складно. Але я викладуся на максимум. Сподіваюся, з новими технічними рішеннями ми зможемо якнайшвидше вийти в лідери за швидкістю на трасі. Якщо це вдасться, з'явиться надія на кращі результати. Водночас ми не маємо права втратити багато гонок.