Пілот Williams Карлос Сайнс висловився про адаптацію Льюїса Хемілтона у Ferrari. Слова іспанця наводить f1analytic.com:

Я розумію його труднощі, бо знаю, наскільки важко адаптуватися. Раніше про подібне майже не говорили, всі чекали, що ти будеш на рівні вже до третього Гран-Прі. Я пам'ятаю свій досвід з Даніелем Ріккардо та свої власні переходи. Завжди потрібний час на адаптацію. Раніше багато хто вважав, що це виправдання, але зараз стало зрозумілішим, адже подібне трапилося з семиразовим чемпіоном світу.

Головне – адаптуватись. Може бути важкий період у п'ять-шість місяців, але якщо ти адаптуєшся, то покажеш, на що здатний. Мені завжди щастило та вдавалося адаптуватися до нових команд.