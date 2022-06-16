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Шумахер: «Хемілтон – головний лузер 2022 року»

Експілот Ф-1 розкритикував семиразового чемпіона
Автоспорт Формула-1
16 червня 20:58
Шумахер: «Хемілтон – головний лузер 2022 року»
Фото: Mercedes

Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер жорстко пройшовся по семиразовому чемпіону Льюїсу Хемілтону:

Льюїс Хемілтон – головний лузер 2022 року. Джордж Рассел тільки приєднався до команди, але вже перемагає семиразового чемпіона в більшості гонок і кваліфікацій. Тото Вольф називав Льюїса найвеличнішим пілотом в історії, але його вже обходить молодий напарник.

Цьому є лише два пояснення. Або Расселл просто неймовірно прекрасний, або Хемілтон всі ці роки перемагав лише завдяки своїй чудовій машині.

Ось він скаржиться на «дельфінування». Але у Джорджа такий же болід, але він виглядає бадьоро після гонки. Так що Льюїсу для початку слід перевершити партнера, а потім вже розбиратися з машиною. Мені шкода, звичайно, що у Хема болить спина. Але ж решта якось справляються?

Я не знаю, може Льюїс віддає перевагу посадці з більш вертикальним положенням спини, ніж усі інші, тому його спина сильніше страждає. Якщо це так, то так, ніяких питань, йому справді має бути важче, ніж іншим.

Нагадаємо, що через болі в спині розглядався навіть пропуск Гран-прі Канади.

Джерело: motorsport.com Олег Шумейко-молодший
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Льюїс Хемілтон

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