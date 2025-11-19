Сильні дощі у Лас-Вегасі. Перед Гран-прі Ф-1 оголошено попередження про паводки
Місто накриють затяжні зливи та грози, однак вікенд Формули-1 не постраждає
2 днi тому
Фото: Getty Images
Національна метеорологічна служба США оголосила попередження про можливі паводки у Лас-Вегасі за кілька днів до проведення Гран-прі Формули-1.
Як повідомляє Racing News 365, у регіоні прогнозують сильні дощі та ймовірні грози.
Попри складні погодні умови напередодні гоночного вікенду, їхній вплив на самі події мінімальний. Імовірність опадів під час першої вільної практики у четвер оцінюють у 30%, тоді як кваліфікація та недільна гонка мають пройти за сухої погоди.
