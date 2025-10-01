Тото Вольф: «Боротьба у Формулі-1 залишається щільною, тож ми повинні викладатися на максимум»
Mercedes ставить завдання утримати друге місце в Кубку конструкторів
близько 2 годин тому
Керівник команди Mercedes Тото Вольф озвучив ціль на завершальну частину сезону Формули-1 — зберегти друге місце в Кубку конструкторів. Слова наводит FormulaPassion.
Сінгапурська траса складніша технічно, ніж у Баку, а висока вологість і спека серйозно впливають на боліди та пілотів. Ключове завдання — правильно управляти цими факторами та використовувати їх на користь команди. Ми раді були повернутися на подіум у Баку та піднятися на друге місце в чемпіонаті, але боротьба залишається дуже щільною. У кожній гонці потрібно віддавати максимум, щоб утримати цю позицію.
Команда Mercedes налаштована на серйозну боротьбу під час Гран-прі Сінгапура, який пройде в нічному форматі.
