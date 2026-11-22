«Він взагалі не дотягує до мого рівня»: Ферстаппен розкритикував Расселла після Гран-прі Лас-Вегаса
Конфлікт спалахнув із новою силою
Чотириразовий чемпіон Формули-1, пілот Red Bull Макс Ферстаппен висловився про помилку гонщика Mercedes Джорджа Расселла, якої той припустився у боротьбі з напарником Андреа Кімі Антонеллі під час Гран-прі Лас-Вегаса.
За словами Ферстаппена, інцидент став закономірним підсумком виступів британського пілота у поточному сезоні, а його попередні заяви поза трасою не відповідають результатам. Слова наводить Viaplay.
Насправді це не мало жодного стосунку до Формули-1. Але від деяких дій я отримав задоволення. Особливо тому, що в однієї людини зокрема не було жодного шансу. І він на це заслужив. Він не мотивує мене своїми висловлюваннями, бо взагалі не дотягує до мого рівня. Багато розмов поруч із трасою, а на самій трасі цього сезону для нього це повний провал. Ідеальна карма, ось це саме вона.
Нагадаємо, що Джордж Расселл втратив друге місце наприкінці заїзду через виліт у відбійник.
Ферстаппен виграв Гран-прі Лас-Вегаса. Норріс і Піастрі — на подіумі.
Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.