Денис Сєдашов

Чотириразовий чемпіон Формули-1, пілот Red Bull Макс Ферстаппен висловився про помилку гонщика Mercedes Джорджа Расселла, якої той припустився у боротьбі з напарником Андреа Кімі Антонеллі під час Гран-прі Лас-Вегаса.

За словами Ферстаппена, інцидент став закономірним підсумком виступів британського пілота у поточному сезоні, а його попередні заяви поза трасою не відповідають результатам. Слова наводить Viaplay.

Насправді це не мало жодного стосунку до Формули-1. Але від деяких дій я отримав задоволення. Особливо тому, що в однієї людини зокрема не було жодного шансу. І він на це заслужив. Він не мотивує мене своїми висловлюваннями, бо взагалі не дотягує до мого рівня. Багато розмов поруч із трасою, а на самій трасі цього сезону для нього це повний провал. Ідеальна карма, ось це саме вона. Макс Ферстаппен

Нагадаємо, що Джордж Расселл втратив друге місце наприкінці заїзду через виліт у відбійник.

Ферстаппен виграв Гран-прі Лас-Вегаса. Норріс і Піастрі — на подіумі.