Ферстаппен виграв Гран-прі Лас-Вегаса. Норріс і Піастрі — на подіумі
Джордж Расселл втратив друге місце наприкінці заїзду через виліт у відбійник
Нідерландський пілот Red Bull Макс Ферстаппен здобув перемогу на 21-му етапі Гран-прі Лас-Вегаса Формули 1.
Чотириразовий чеміон Ф1 фінішував із мінімальним відривом від Ландо Норріса у 0.639 секунди. Трійку призерів замкнув ще один гонщик McLaren — Оскар Піастрі.
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Формула-1. Гран-прі Лас-Вегаса. Гонка
Макс Ферстаппен (Red Bull) — 50 кіл
Ландо Норріс (McLaren) +0.639
Оскар Піастрі (McLaren) +1.529
Андреа Кімі Антонеллі (Mercedes) +2.574
П'єр Гаслі (Alpine) +2.927
Франко Колапінто (Alpine) +7.955
Льюїс Хемілтон (Ferrari) +12.795
Карлос Сайнс (Williams) +12.938
Джордж Расселл (Mercedes) +13.192
Шарль Леклер (Ferrari) +17.554
Ніко Хюлькенберг (Audi) +22.720
Габріел Бортолето (Audi) +28.602
Олівер Берман (Haas) +28.843
Ісак Хаджар (Red Bull) +36.488
Ліам Лоусон (Racing Bulls) +36.588
Рафаел Камара (Haas) +47.814
Ленс Стролл (Aston Martin) +1:08.353
Валттері Боттас (Cadillac) +1:13.673
Фернандо Алонсо (Aston Martin) +1 коло
Арвід Ліндблад (Racing Bulls) — схід
Серхіо Перес (Cadillac) — схід
Алекс Албон (Williams) — не стартував
Гран-прі Лас-Вегасу, кваліфікація: Антонеллі виграв поул, Расселл замкнув топ-3.
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