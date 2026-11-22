Незабитий пенальті Мбаппе та вирішальний гол Еспі. Реал вдома переміг Сельту
Єдиний м'яч у склад гостей забив Пабло Дуран
У матчі 13-го туру чемпіонату Іспанії мадридський Реал на своєму полі переміг Сельту.
Гості відкрили рахунок на старті зустрічі зусиллями Пабло Дурана. Вершкові мали нагоду швидко відігратися, проте Кіліан Мбаппе не реалізував пенальті, пробивши вище воріт.
У другому таймі підопічні Жозе Моурінью переломили хід поєдинку — спершу Джуд Беллінгем відновив рівновагу, а наприкінці гри Карлос Еспі забив переможний м'яч.
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Прімера. 13-й тур
Реал Мадрид – Сельта – 2:1
Голи: Беллінгем, 66, Еспі, 85 – Дуран, 6
На 39-й хвилині Мбаппе (Реал) не реалізував пенальті
Відео MEGOGO
Наступний матч мадридці проведуть 24 листопада у Лізі чемпіонів проти ПСВ, а 28 листопада у Ла Лізі приймуть Алавес. Сельта 26 листопада зіграє з Борнмутом у Лізі Європи, після чого 29 листопада зустрінеться з Вільярреалом у чемпіонаті.
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