Пілот Ferrari Льюїс Хемілтон поділився своєю життєвою філософією. Семиразового чемпіона Ф-1 цитує f1analytic.com:

Я ще не підкорив цю гору. Є багато гір, які мені доведеться підкорити. Щиро вірю, що зможу досягти всіх цілей, які ставлю перед собою. Якщо у вас поки що немає жодних цілей, це ніби немає нічого, що підштовхувало б вперед.

І навіть якщо ви працюєте над чимось роками і все ще не відчуваєте, що досягли мети, це нормально. Тому що ви продовжуєте рухатися вперед і обов'язково дістанетеся до мети.