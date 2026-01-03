Шумахер назвав головну слабкість Хемілтона, яка заважає Льюїсу проявити себе у Ferrari
Ральф вважає, що британець не може перелаштуватися
близько 2 годин тому
Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер в ефірі Sport1 розповів, які головні проблеми у Льюїса Хемілтона:
Зимові тести допомогли б у минулому. Але за лаштунками чутно, що він не любить симулятори і все ще шукає того старого відчуття пілотування. Це говорить мені про те, що справа не лише у віці, а й у психологічній проблемі. Він більше не бажає відкриватися до чогось нового.
Хемілтон ніколи не був майстром налаштувань. Це було відомо ще з часів його участі у Формулі-3. Тото Вольфф завжди казав у Mercedes: «Пілоти керують болідом, команда працює з налаштуваннями». Ви не можете змінити це за одну ніч. Це слабкість.
Нагадаємо, що Макс Ферстаппен є найбільш високооплачуваним пілотом у Ф-1.
